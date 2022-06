Dyrepassere overrasket over jaguar-fødsel

Og selvom hunnen Chica har været drægtig med killingerne i cirka 3 måneder, så kom det alligevel bag på dem.

- Jaguarer skal jo være adrætte, så de kan jage. Derfor bliver de sent store, når de er drægtige - det er først til allersidst, siger Brian Rasmussen.

- Og så troede vi slet ikke, at hannen Bentor var kønsmoden endnu. Vi så godt, at de parrede for 95 dage siden, men han var lidt kluntet og ikke så god til det. Men han har tydeligvis formået at gøre det, han skulle alligevel.