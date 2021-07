Unges vacciner risikerer at ende i kloakken

- Vi oplever desværre, at der er en del unge og yngre mennesker, der godt nok har booket en tid - og det er jo godt - men som simpelthen ikke møder frem, siger han til DR.

Mellem 50 og 100 dukker hver dag ikke op

Når personalet på vaccinecentret ringer til de unge og beder om en forklaring på udeblivelsen, nævner de blandt andet glemsomhed, at vaccinetiden passede dårligt - og nogle fortæller, at de har sovet over sig.

Flere andre vaccinesteder har stort set enslydende beretninger.

Anette Rantala er leder af vaccinationscenter Aarhus Øst. Der er cirka 3000 bookinger om dagen, og af dem er der dagligt mellem 50 og 100 borgere, som ikke dukker op.