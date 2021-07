Er du god med en kanyle? Så er sommerjobbet sikret

Søger man jobbet hos dem, kan man komme med i puljen af ansatte på vaccinationscentrene i Silkeborg, Viborg og Skive. Du kan søge jobbet lige her.

Den nye sending af vacciner betyder samtidig, at vaccinationskalenderen endnu engang er blevet opdateret – denne gang til den positive side. Nu er det planen, at alle danskere, der ønsker en vaccine, er færdigvaccineret den 29. august. To uger før det hidtil var planen.

Det er særligt for de 30-34-årige, det kommer til at have en effekt, men også de 12-15-årige er nu en del af planen.

Ifølge SSI kommer de første vacciner til København torsdag aften, og herefter bliver de fordelt ud til landets fem regioner.