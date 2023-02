Trafiknerve spærres i to uger

Mange bilister i Randers-bydelen Vorup skal i to uger tage lidt ekstra hensyn, når de skal ud af døren.

Bøsbrovej bliver nemlig spærret fra 11. til 26. februar, melder Vandmiljø Randers på sin hjemmeside.

Årsagen er, at kloaknettet skal opgraderes, så man får såkaldt seperatkloakering. Det betyder, at regnvand og spildevand ledes i to forskellige ledninger under vejbanen og ikke i samme rør som i dag.

- Regnvandet kan således ledes direkte ud i Storkeengen, før det løber ud i Gudenåen, mens det kun er spildevand, der pumpes videre til behandling på renseanlægget, forklarer Susanne Jensen, projektleder for klimatilpasning i Vandmiljø Randers.

Forhåbningen er, at det vil hjælpe, når der kommer store regnskyl eller skybrud.

Bøsbrovej bliver lukket i den nordlige ende, der ligger lige ud til Århusvej, der er den eneste vej ind mod det centrale Randers. Konkret handler det om stykket mellem Pramvej og Århusvej.