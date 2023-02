Ejerløse cykler sendes til Ukraine

En gruppe frivillige trodsede for nylig vintervejret og hjalp med at sortere en masse af de efterladte cykler, der hvert år bliver samlet ind i Aarhus.

Her ses nogle af de frivillige i færd med at sortere cyklerne.

De 300 bedste bliver udvalgt og sendt mod Lviv i det vestlige Ukraine. Byen har taget imod over 50.000 fordrevne ukrainere, der er flygtet fra den russiske invasion af landet.

Aarhus Kommune understreger, at alle cyklers stelnumre slås op i et register for at tjekke, om de er meldt stjålne eller registreret hos et forsikringsselskab.

I januar fortalte TV2 ØSTJYLLAND om, hvordan mange efterladte cykler får et nyt liv som følge af et samarbejde mellem kommunen og et lokalt firma.