Støjberg holder båltale i landsby - forventer kæmpe rykind

- Forud for sankthans braindstormede vi i borgerforeningen på, hvilke personer der kunne være aktuelle som båltalere. Og så var det, at vi kom i tanke om Inger Støjberg. Vi synes, det var at stile højt. Men vi forsøgte os alligevel og spurgte hende, og så sagde hun ja, forklarer bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen for Dalbyobver og Omegn Simone Kvottrup Krieg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det havde vi ikke regnet med, men vi er selvfølgelig rigtig, rigtig glade.