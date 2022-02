DF-afhopper bejler til Støjberg

Den første lille måned under den nye formand, Morten Messerschmidt, har tilsyneladende ikke vist sig at leve op ambitionerne om at samle partifællerne. Skibby var således det femte DF-folketingsmedlem, der har meldt sig ud i denne uge.

Men selvom han nu er løsgænger, og der kommer et valg inden for halvandet år, har Hans Kristian Skibby ikke travlt med at finde sit næste parti.

- Jeg synes, vi lige skal lade vandet løbe i vandhanen, og Inger Støjberg skal jo selv tage nogle beslutninger. Indtil videre ved vi, at hun skal have sådan et fantastisk bånd på sit ben, fordi nogen syntes, hun skulle slæbes gennem en rigsret.

- Så det er ikke tiden i dag til at tage den diskussion – den ligger lidt ude i fremtiden, siger han.