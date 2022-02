Hans Kristian Skibby forlader Dansk Folkeparti

Men det er velkendt, at Hans Kristian Skibby støttede Messerschmidts største konkurrent til formandsposten, Martin Henriksen.

Derfor blev det da også set som et nederlag for Messerschmidt, da Skibby for få uger siden blev valgt som gruppesekretær og dermed fik en plads i partiledelsen frem for Dennis Flydtkjær, som formanden havde indstillet til posten.

Skibby vandt med fire stemmer.

Var egen idé

Hans Kristian Skibby oplyste dengang, at det var hans egen idé at stille sig til rådighed.

Hans Kristian Skibby, som er valgt i Østjyllands Storkreds, var før formandsvalget den 23. januar modstander af Morten Messerschmidt som ny formand og støttede Martin Henriksen.

- Vi er bedst tjent med en formand, der ikke hele tiden skal møde i byretten, sagde Skibby dengang til DR med henvisning til Messerschmidts uafklarede retssag om dokumentfalsk.



