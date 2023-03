Statsadvokat: Derfor er 16 års fængsel ikke nok

Det er udgangspunktet for den ankesag, der senere i år kommer til at køre ved Vestre Landsret mod 60-årige Susanne Hein Kristensen, sosu-hjælperen fra Plejecenter Tirsdalen.

Da der den 22. februar faldt dom ved Retten i Aarhus, ankede hun på stedet til frifindelse eller en mildere straf, og i dag har anklagemyndigheden så spillet ud med en kontraanke.

- Når den tiltalte anker dommen, som hun gjorde ved domsafsigelsen, kigger vi selvfølgelig på sagen igen og ser på, hvad der er grundlag for at medtage under ankesagen, og der har vi vurderet, at det er drabsforhold, og de tre forsøg på manddrabsforhold, som hun blev frifundet for, dem er der også grundlag for at lade landsretten kigge på, siger statsadvokat i Viborg Jakob Berger Nielsen.

At han vil gå efter en hårdere straf, er helt naturligt, mener statsadvokaten. Hvor hård en straf, er han indtil videre tilbageholdende med.

- Det er for tidligt at sige, hvad påstanden vil være. Jeg har noteret mig, at der har været nedlagt påstand om livstid i byretten. Nu kigger vi på sagen og forbereder den, og så vil vi komme med den præcise påstand, når sagen begynder.