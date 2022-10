Stævnet af Paludan - Mathias frygter for familiens økonomi

Den sag var Mathias Friis dog ikke klar over, da han få måneder senere skrev sit tweet, fortæller han.

- Katastrofalt

Et tweet, der imidlertid nu kan ende med at koste ham et stort beløb. Rasmus Paludan har nemlig sagsøgt ham for 60.000 kroner plus ti dagsbøder á 1.000 kroner - altså i alt 70.000 kroner.

Der ville ramme ham og hans familie privatøkonomi hårdt, oplyser han.

- Det ville være katastrofalt. Jeg bor med min kone og datter i et lille hus på Djursland, og vi har i forvejen en lille smule svært ved at få tingene til at løbe rundt - især med inflation og stigende omkostninger. Det ville være et meget stort problem for os.

Har den her sag fået dig til at tænke mere over, hvad du skriver eller siger?

- Ja, det har den helt sikkert. Den har betydet, at jeg som udgangspunkt ikke blander mig i politiske debatter. Ting kan meget hurtigt misforstås, først og fremmest når det er på skrift, men også når det er i korte tweets på maksimalt 140 tegn. Så det forsøger jeg at holde mig fra, siger Mathias Friis.

Sagen begynder klokken 12, og der er afsat tre timer til den.