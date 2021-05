Mand slipper for udvisning efter angrebsforsøg på Paludan

Det handler om Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

- Landsretten lagde vægt på, at han har haft et langt ophold i Danmark. Han har været her siden 1989, hvor han var 22 år. Han har også stiftet familie i Danmark og har to voksne børn her.

- Den lagde også vægt på, at han havde tilknytning til Libanon, da han kom hertil som voksen. Men de har stadig vurderet tilknytningen til Danmark kontra tilknytningen til Libanon efter artikel 8, siger anklageren.

I byretten blev en 41-årig mand også dømt, men han ankede ikke. Han blev idømt fængsel i et år og tre måneder for at have opfordret den 53-årige til at angribe Paludan.

Anklager Anette Wolf Pedersen fortæller, at retten i sin afgørelse af udvisningsspørgsmålet også har lagt vægt på, at der er tale om en grov handling, men også, at det var en anden, som opfordrede manden til at angribe partistifteren.

De to mænd blev dømt for forsøg på grov vold og medvirken til samme.

De blev frifundet for den mere alvorlige anklage om drabsforsøg.

Angrebsforsøget mod Rasmus Paludan fandt sted på grundlovsdag sidste år i det vestlige Aarhus.

- Hold din kæft! Du er et svin, lød det fra den 53-årige mand, der var iført et hvidt jakkesæt, inden han banede sig vej gennem en politiafspærring og nærmede sig partilederen.

Ved hændelsen blev den 53-årige ramt af et skud i benet, da en politibetjent valgte at trække sit våben.

