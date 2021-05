Hurtigfærgen sejler endelig - så meget tid sparer pendlere som Cecilia

Han flyttede til Ballen på Samsø i marts sammen med sin søn og sin kæreste, og han forventer, at han får stor glæde af færgen, når han skal på arbejde i Aarhus.



- Det kommer til at betyde det, som det vil betyde for mange, som overvejer at flytte til Samsø – ligesom jeg har gjort med min familie - at det er realistisk at kombinere alt det fede ved Samsø med et godt arbejdsliv på fastlandet, siger Anders Samuelsen, der er CEO i UV Medico i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.