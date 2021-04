Betjent bag skud ved Paludan-demo frygtede bombebælte

Under efterforskningen af skudsagen har en af politifolkene fortalt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), at det ikke kunne afvises, at knivmanden havde et bombebælte eller et andet farligt våben eller sprængstof på sig.

Blandt andet den oplysning har DUP valgt at lægge vægt på i den redegørelse, som er sendt til Statsadvokaten i Viborg. Redegørelsen indgår i grundlaget for afgørelsen om at standse efterforskningen.

Politiet handlede efter bogen

En anden politimand har forklaret, at kniven var for stor til, at det var nok at bruge knippel mod manden. Der var risiko for at komme til skade. En tredje betjent har desuden forklaret, at det ikke var muligt at bruge peberspray på grund af vinden.

Betjenten, som skød, har desuden forklaret, at han anså det som mest skånsomt at skyde manden i benet. Havde han ventet, og var knivmanden kommet tættere på, ville betjenten ifølge egen forklaring være nødt til at skyde for at dræbe.

DUP skriver i sin redegørelse, at myndigheden ingen bemærkninger har til politiets håndtering af episoden. Politiet har med andre ord handlet efter bogen.

/ritzau/