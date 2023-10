Smadrede ruder for mere end en million kroner

Nu er der så sat beløb på, hvor meget det har kostet at sætte nye ruder i de 24 køretøjer, hvoraf kun en enkelt stadig er på værksted, hvor den venter på, at det nye glas er ordentligt hærdet.

Umoves direktør, Annelise Arboe Sommer, kaldte over for TV2 Østjylland det omfattende hærværk for meningsløst , og hun sagde, at hun aldrig havde oplevet noget lignende.

- Regningen løber op i mere end million kroner. Vi er heldigvis - og naturligvis - forsikrede, og forsikringsselskabet tager sig af den del, mens vi selv har kunnet fokusere på at få driften til at køre igen. Det har været et større arbejde, men vores team er virkelig trådt sammen og har knoklet for at nå i mål, siger Annelise Arboe Sommer.

- Hvad har I gjort internt for at håndtere den her sag?

- Vi har haft indkaldt alle medarbejdere til møder, hvor vi har snakket det hele godt igennem. Gjort det klart, at det her hærværk ikke er rettet mod enkeltpersoner, og at ingen skal tage noget personligt. Det har været mere hårdt for nogen end for andre, for man kan godt reagere på samme måde, som hvis det var ens private hjem, der var blevet smadret. Det har vi stor forståelse for, siger Annelise Arboe Sommer.

- De reagerer jo sådan, fordi deres job og de her busser betyder noget for dem.

Motivet er fortsat ukendt

Hærværket fandt sted natten til søndag den 24. september, og allerede senere på dagen fik Østjyllands Politi anholdt to blot 15-årige knægte, som blev sigtet for at stå bag.

De to, som blev anholdt på adresser i Randers og Favrskov Kommune, er også sigtet for et andet tilfælde af hærværk begået mod Umoves ejendom tre uger forinden. Politiet kunne koble sagerne sammen via videooptagelser fra stedet.

Det har ikke været muligt at få at vide, om de to drenge erkender at være gerningsmændene. Der er heller ikke kommet noget frem om et eventuelt motiv.