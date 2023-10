Institution brændt ned til grunden - unge evakueret i nattøj

Klokken 00.30 udbrød der brand på en døgninstitution i Vissing ved Hadsten. Da brandvæsnet ankom stod de unge allerede ud på gårdspladsen i deres nattøj.

- Da vi ankommer er alle ude, og ingen er kommet til skade, fortæller operationschef Sune Andersen fra Østjyllands Brandvæsen.

Hele beboelsesejendommen brændte ned, og de unge måtte evakueres og genhuses i nat, fortæller Trine Pfeiffer, leder af det socialpædagogiske opholdssted Kanonen, der har afdelinger flere steder i Østjylland - inklusiv den i Vissing, der brændte natten til mandag.

- Det var virkelig voldsomt, men takket være vores en fantastisk indsats fra vores personale kom alle unge ud i god behold, siger hun til TV2 Østjylland.

Måtte finde skitøj frem

De unge blev vækket af branden, og evakueringen gik så hurtigt, at de ikke nåede at få nogen af deres ejendele eller tøj med ud. Derfor måtte personalet finde skitøj frem, som de unge kunne få over deres nattøj i kulden.

De blev genhuset natten til tirsdag, og nu skal der findes et nyt sted at have de fem unge boende.

- Der er ingenting tilbage derude, og vi har ikke reddet noget med ud, siger Trine Pfeiffer.