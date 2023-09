Busser smadret for formue: - Det er meningsløst

- Det er meningsløst. Det er så ærgerligt, at vi har nogle få i vores samfund, der ødelægger noget for rigtig mange. Sådan lyder reaktionen fra Annelise Arboe Sommer. Hun er direktør i Umove, der ejer de 18 busser og seks servicebiler, som i weekenden blev smadret i Randers. Hun fortæller, at hun aldrig tidligere oplevet hærværk i dette omfang. - Jeg har også spurgt mig omkring, og der er ikke nogen, der kender til tilsvarende, siger Annelise Arboe Sommer til TV2 Østjylland. Søndag morgen blev Umoves ansatte i Randers mødt af voldsomt syn ved busselskabets parkeringsplads på Nyholmsvej i Randers NØ.

Jeg har svært ved at forstå, hvorfor nogen render rundt og gør sådan noget her Annelise Arboe Sommer, direktør i Umove

Smadrede ruder, glasskår overalt og tilmed en pulverslukker, der var tømt ud i en af busserne.

Annelise Arboe Sommer fortæller, at der er ødelagt for 'mange hundrede tusinde kroner', og at forsikringsselskabet nu er ved at gøre skaderne endeligt op.

To drenge anholdt Politiet oplyser, at to drenge på 15 år er anholdt og sigtet for groft hærværk. De blev anholdt, få timer efter anmeldelsen tikkede ind ved Østjyllands Politi søndag morgen kort før klokken 9. - Vi fik sikret spor og videoovervågning fra stedet, og hurtigt rettede vores mistanke sig mod to 15-årige drenge, forklarede Emil Enemark Sørensen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, mandag formiddag. Reservedele fra Holland De mange ødelagte busser i Randers har i den grad sendt Umoves ansatte på overarbejde.

Ekstra busser fra Viborg, Herning, Silkeborg og Skive er kørt ind som erstatning. Men ser man bort fra, at ens normale bus måske har haft en lidt anden farve i dag, har de rejsende ikke mærket det store til hærværket. - Stor ros til alle. Det er virkelig godt arbejde, lyder det fra Annelise Arboe Sommer.

Det er endnu uvist, hvornår alle 18 busser igen kan være klar til at køre.

Allerede nu er arbejdet med at udbedre skaderne på de mange busser i fuld gang. Men det kommer til at tage noget tid, før alle busserne er klar til at køre med passager igen, fortæller direktøren. - Vi har støvsuget markedet for reservedele i Danmark, og vi er allerede i gang med at reparere de første busser i dag, men det tager noget tid, før de alle er klar, da vi også skal have reservedele hjem fra Holland.