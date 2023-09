Skole dropper helt at servere oksekød i kantinen

Her er den manglende oksekød et af flere tiltag, der skal gøre skolen grønnere.

En række uddannelsesinstitutioner landet over har valgt ikke længere at servere oksekød i deres kantiner. En af dem er Randers Social- og Sundhedsskole.

- Vi har haft kødfrie dage, som blev taget godt imod. Derfor var det her nemt for os. Oksekød sætter et stort klimamæssigt aftryk, så det her var det næste naturlige skridt for skolen, siger udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole Rene Dybdal til TV2 Østjylland.

Det er serviceleverandøren Compass Group, der står bag en kampagne, som har ført til det nye tiltag.

Og så har den randrusianske skole valgt at bakke op.

Flere skoler følger trop

Især fordi skolens kantine ifølge udviklingschefen længe har haft et fokus på mindre kød.

- Kantinen er god til at lave alternativer, som elever og ansatte kan lide. Så det her er faktisk et lille offer og betyder ikke alverden, siger Rene Dybdal.

Også på Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Festival Højskole og SOSU Esbjerg er det slut med oksekød i kantinerne.