Kylling eller kikærter? Kødfri dag er et indgreb i friheden mener byrådsmedlem

Den nye klimaplan indeholder nemlig et handlingskatalog med forslag til tiltag som på sigt kan reducere udledningen af drivhusgasser, og her er kødfrie dage et af de forslag.

Og det er ikke i orden ifølge byrådsmedlem Eva Damsgaard fra Dansk Folkeparti. Hun mener, at det forslag er et indgreb i den personlige frihed.

- Lige nu er vegetarretter et tilvalg, men på kødfrie dage vil der ikke være kødretter som tilvalg. Dér synes jeg, at selvbestemmelsen bliver indskrænket, siger hun.

Tag stilling til det

Byrådsmedlemmet ønsker, at borgerne skal tage stilling til forslaget og give udtryk for deres holdninger til det. Ifølge hende er det nemlig sundt at være skeptisk over for de kødfrie dage.

- Det er dem, der skal realisere det her. De er de vigtigste. Det er dem, der betaler prisen, siger hun.