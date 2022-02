Klimaprojekt for 100 familier: Ind med det grønne og ud med kød

Projektet skal vise, hvordan man bedst kan accellerere, at der kommer mere grønt på menuen hos både private og i virksomheder og offentlige institutioner.

Det kan have et stor effekt for vores klimamålsætning, fortæller professor Jessica Aschemann-Witzel fra Aarhus Universitet.

- Hvis vi allesammen spiser mere planterigt og mindre animalsk baseret, kan det have en ret stor effekt, siger hun.

Børnene skal lige overtales

En af de største udfordringer for familien er at få de tre børn med på den grønne bølge.

- Fordi det smager dårligt, siger familiens yngste medlem, seksårige Isak.

Han vil hellere bare bede om en almindelig pizza.