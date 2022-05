Overrasket over undersøgelse: Kommunaldirektør forklarer fyring

Den seneste tids negative opmærksomhed omkring forvaltningen har påvirket de ansattes trivsel, og ifølge direktøren er det en kendt sag, at manglende tillid mellem ansatte i forvaltningen og politierne påvirker trivslen.

- Hvis man ikke trives, kan det have påvirkning på de resultater, man leverer, men jeg synes, vi har lavet nogle rigtig flotte resultater på trods af at situationen er på den måde, så jeg har ikke grund til ikke at være tilfreds med medarbejdernes resultater, overhovedet ikke, siger Jesper Kaas Schmidt.



På nogle punkter fungerer det dog godt nok i forvaltningen, viser konklusionerne.



- Der er et rigtig godt arbejdsmiljø blandt medarbejderne i forvaltningen, der er brug for at blive kigget på samspillet mellem forvaltningen og politikerne på børn- og skoleområdet, og så har der været nogle kritikpunkter af direktøren, og derfor har man også valt at ophøre samarbejdet, opsummerer Jesper Kaas Schmidt konklusionerne.