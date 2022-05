Efter flere møgsager: Udskældt direktør bliver fyret

En undersøgelse af arbejdsmiljøet i børn- og skoleforvaltningen i Randers Kommune ser nu ud til at koste forvaltningens direktør Michael Maaløe jobbet.

Arbejdsmiljøundersøgelsens konklusioner blev fremlagt på et møde i kommunens økonomiudvalg tirsdag, og ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger blev det besluttet, at indstillingen til byrådet kommer til at betyde, at Michael Maaløe bliver fyret.

Tilbage i januar vedtog byrådet at igangsætte en arbejdsmiljøundersøgelse i forvaltningen, og det er altså resultaterne af den undersøgelse, som nu foreligger.