Mødre i opråb: Hvorfor skal vi vente så længe på hjælp til vores børn?

Kan blive ramt af at købe selv

Sidstnævnte mener i øvrigt, at de 24 uger allerede er alt for lang tid at vente.

- Jeg synes, at 24 uger er lang tid, fordi vi søger jo på noget, der er nødvendigt. Vi søger ikke bare for at få, slår Bonnie Nielsen fast.

Begge familier har overvejet selv at gå ud og købe de hjælpemidler, som de har søgt om.

Men en kørestol og andre specialiserede hjælpemidler kan være en dyr fornøjelse.