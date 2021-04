Apoteker ville ikke investere i rampe – nu er løsning på vej

Apoteker har flere løsninger i ærmet

Lægemiddelstyrelsen har nemlig sendt et brev til apotekeren med et ønske om en løsning på problemet, da det er et lovkrav, at alle - uanset om man er handicappet eller ej - har lige adgang til et apotek.

Derfor er apotekeren nu kommet med forslag på to løsninger, som kan løse problemet. Det ene lyder på, at man kan lave et håndkøbsudvalg i øens brugs, som har god adgang til gangbesværede og personer i kørestol. Det andet forslag lyder på, at der skal købes en rampe til selve apoteket.

- Jeg har fundet en god og slidstærk rampe, som er lang og har gelænder. Døren er bred, så man vil sagtens kunne komme ind på apoteket via den, siger Hanne Bülow, der udover at have apotek i Odder også har apoteket på Samsø, til TV2 ØSTJYLLAND.