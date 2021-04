Østjyske kommuner får kold skulder: Udskældte test skal afholdes

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har tidligere fortalt, at regeringen står fast på, at de nationale test skal gennemføres for at give et billede af eventuelle faglige udfordringer, som nedlukningerne har medført.

Det argument gentager ministeren i et brev til Aarhus Kommune:

- Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordrin-ger, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil.



Det er rådmanden dog uforstående overfor:

- Testene kræver forberedelsestid, de skal gennemføre og der er også efterbehandling. Det tager ikke årevis, men det tager ganske meget tid fra underviserne, siger Thomas Medom.

Syddjurs får også afslag

Også Syddjurs Kommune har ansøgt om at slippe for de udskældte test.

Men ifølge Lokalavisen Syddjurs har også denne kommune fået afslag.