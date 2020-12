Ændringer i Flextrafik til handicappede: Lotte risikerer at få indskrænket sit sociale liv

Men Midttrafik håber stadig, at flere vil ændre vaner og fremover bestille deres transport på nettet.

- Nu er den her beslutning taget, og så må vi se, at hvis det viser sig, at der er et kæmpestort behov, så kan vi selvfølgelig overveje at genåbne det, siger Claus Wistoft.

Men det argument holder ikke ifølge Lotte Tobiasen.



- Man kan ikke bestille alle slags ture på appen. Man kan ikke bestille over regionsgrænser. Man kan Ikke bestille så der er plads til at have børn med eller ekstra hjælpemiddel som for eksempel både med hund og kørestol, som jeg ofte har brug for, siger Lotte Tobiasen.