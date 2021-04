Månedlang folkefest med musik og fodbold kommer til endnu en østjysk by

Det månedlange arrangement for randrusianerne i Arena Randers kommer ligesom i Aarhus til at byde på både EM-fodbold, koncerter, comedy og underholdning for børn, så byen igen kan summe af liv, glæde og fællesskab.

Den største forskel er, at gastronomien kommer til at fylde mindre i Randers.

- Koncepterne er ens. Det er med coronaen i hånden, minimum 500 deltager ad gangen og maksimalt 1000, og så bliver det med stole, og alle de restriktioner, som der er. Der er dog en forskel, og det er, at gastronomien kommer til at fylde mindre til 'Randers Åbner Op' end til 'Aarhus Åbner Op', fortæller initiativtageren.

En fejring af ny arena

Randers' borgmester, Torben Hansen (S), glæder sig over, at folkefesten også kommer til Randers, og at den udover at åbne kulturlivet i byen, også er en fejring af den nye arena.

- Det er en rigtig god nyhed. Vores nye, store, flotte arena står klar til at gøre sommeren til en tid med fællesskab, gode og corona-sikre oplevelser og ikke mindst er det en kærkommen mulighed for sammen at opleve EM-fodbold. Det viser samtidig nogle af de stærke perspektiver i, at vi med Arena Randers har fået et stort og stærkt omdrejningspunkt for aktiviteter, vi kan mødes om, siger han i en pressemeddelelse.

Pladsen åbner den 11. juni, hvor det danske band Queen Machine vil forkæle randrusianerne med en koncert. Derudover kan man glæde sig til at opleve blandt andre Sanne Salomonsen, Kato og ikke mindst Dodo & The Dodos samt flere dygtige komikere.