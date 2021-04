Overblik: Sådan genåbner Danmark i dag

Daghøjskoler inklusive seniorhøjskoler kan åbne med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet.

I forvejen er alle idræts- og foreningsaktiviteter tilladt udendørs med et forsamlingsloft på 25. Nu åbnes der også for indendørs idræt for de unge og de ældre.

Det vil sige, at alle indendørs idrætsgrene tillades i organiseret regi for børn og unge under 18 år med et forsamlingsloft på 25. Det er inklusive trænere og ledere over 18 år. Samtidig tillades indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år. Her gælder et forsamlingsloft på ti personer og krav om coronapas.

Tilskuere på stadion

Der åbnes nu også for tilskuere til fodboldkampe i følgende turneringer:

- Herrer: Superligaen, 1. division, 2. division og pokalfinalen

- Kvinder: Gjensidige Kvindeligaen, 1. division og pokalfinalen

- Desuden til A-landskampe for både kvinder og herrer