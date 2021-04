Fodbold, koncerter og gastronomi - månedlang folkefest skal genåbne Aarhus

Futurelive er gået sammen med Musikhuset, Train og Spiselauget om at skabe det månedlange arrangement for aarhusianerne, som både kommer til at byde på fodboldfest, koncerter, comedy, underholdning for børn og gastronomiske madoplevelser.

Det hele går under navnet 'Aarhus Åbner Op' og planer er, at det skal afholdes fra den 10. juni til den 11. juli 2021. Det vil sige, at startskuddet til folkefesten lyder samtidig med, at EM i fodbold sparkes igang den 11. juni.

- Det bliver et brag af en sommer i Musikhusparken med masser af god bold, nationale og internationale bands og oplevelser for hele familien. Vi har længe stået hamrende klar i startblokken, og vi glæder os til, at parken kommer til at summe af liv, siger Musikhusets kunstneriske chef, Jeppe Uggerhøj, i en pressemeddelelse.

En fest for alle aldersgrupper

I de tidsrum, hvor der ikke vises fodbold, vil der være en lang række kulturelle arrangementer på en central placeret scene i Musikhusparken.

Det kan være alt fra madoplevelser som 'Ad libitum paella med fri cava, rosé- & hvidvin' til udendørs biografoplevelser og comedy med blandt andet Lars Hjortshøj og Andreas Bo.