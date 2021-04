Antallet af jobopslag boomer forud for genåbningen

Trine Kure Høpfner har ikke tidligere haft problemer med at tiltrække nyt personale, og derfor regner hun heller med, at det bliver et problem denne gang. Hun ved dog godt, at efterspørgslen er stor lige nu.

Ifølge Jobindex er antallet af jobopslag inden for hotel og restauration steget med 35 procent fra februar til marts.

Fremtiden er usikker

Det er dog ikke alle, som er lige optimistiske på branchens vegne.

Katia Østergaard, den administrerende direktør i Horesta, brancheforeningen for for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, anerkender, at tallene fra Jobindex er et udtryk for, at der så småt er ved at komme gang i branchen igen. Men hun forventer ikke noget stort boom til at starte med.

Ifølge hende er det en kæmpe produktion, der skal sættes i gang, når man starter en restaurant op igen, og myndighedernes retningslinjer er endnu så skrappe, at fremtiden er usikker.

- Vi glæder os til genåbningen, men det er stadig et meget broget billede derude, siger hun til TV 2.

Søndag udtalte Horesta til TV 2, at det er brancheforeningens forventning, at kun ganske få af deres medlemmer vil åbne for udendørsservering.

- For størstedelen af dem giver det ikke mening at åbne for udendørsservering i april. Danmark er jo ikke Sydfrankrig vejrmæssigt, sagde Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Horesta til TV 2.