Falck i test-bommert: Udvidede åbningstiderne, men glemte at vagtsætte podere

Testcentret skulle nemlig på grund af nye udvidede åbningstider allerede slå dørerne op klokken 9.00 i stedet for klokken 14.00, som det hidtil har heddet.

Det gjorde det bare ikke.

Skyldes kommunikationsfejl

Falck, som står for at lynteste i Region Midtjylland, havde nemlig glemt at vagtsætte poderne efter de nye udvidede åbningstider, og det betød, at der hverken var nogen til at åbne teststedet eller teste.

Det fortæller Dennis Abildgaard, der er regionsdirektør ved Falck i Region Midt.

- Der er sket en kommunikationsfejl, så vi ikke har fået vagtsat vores folk ordentlig efter de nye åbningstider, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betød, at Palle Hansen måtte vente i halvanden time, før han som nummer tre i køen kunne blive testet.



- Det var hårdt, for vi fik jo ikke rigtig noget at vide, og vi stod og hundefrøs, siger han.