VIDEO: Museumsgæster væltede ind kort efter midnat

Imens gæsterne trissede rundt med bobler i den ene hånd, så var de samtidig de første til at se den nye udstilling - MIRÓ & JORN.

- Vi vil gerne åbne så tidligt som muligt, for der er jo også historie over det her. Det er en exceptionel situation, hvor vi ikke har haft åbent i månedsvis samtidig med, at vi har en af vores største udstillingen stående, sagde museumsdirektør Jacob Thage til TV2 ØSTJYLLAND tirsdag.

Blev taget imod i et telt for at mindske riskoen for smitte

Museet har brugt nedlukningen på flere tiltag, der skal mindske risikoen for smittespredning.

Blandt andet er der opsat et stort telt, hvor billetter sælges og tjekkes, og det var også her, hvor gæsterne i nat skulle fremvise deres coronapas,

Her er der også god plads til garderoben, så folk ikke skal stå tæt på hinanden.

Derudover har museet oprettet tidsintervaller til gæsterne, som opfordres til at købe billet på forhånd. Det gjorde natten til onsdag, at folk ikke klumpede sammen i indgangen.