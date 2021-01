Lisbeth fra Løvens Hule har stor succes – her er opskriften

- Det har været et vildt 2020 og er gået flyvende stærkt. Man er nødt til at kigge i kalenderen for at se, om der virkelig kun er gået et år, fortæller Lisbeth Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Wallpipe stod for præcist ét år siden ved en skillevej. Før havde produktionen og salget af de specielle lamper blot været et hobbyprojekt drevet fra Lisbeth Mikkelsens eget køkken.

Men så meldte hun sig til DR-programmet Løvens Hule og besluttede sig for, at resultatet her skulle afgøre den videre skæbne.