Kommune afviser naboers frygt: - Der er ingen risiko for grundvandet

Alle høringssvar ender hos Randers Kommune, hvor lederen af Natur, Miljø og Landbrug, Michael Damm, garanterer, at der er fokus på at høre alle.



Han tilføjer også, at der er lavet grundige vurderinger af risikoen for byggeriet.

- Der er vores klare vurdering, at der ikke er nogen risiko for grundvandet. Der er et meget tykt lerlag nedenunder, der sikrer, at der ikke kommer noget ned.

Men hvad gør I for at sikre, at virksomheden overholder miljøkravene?

- Vi fører tilsyn. Det er en af de virksomheder, vi fører flest tilsyn med i vores kommune, siger Michael Damm.

De berørte naboer har indtil den 24. februar til at komme med indsigelser.