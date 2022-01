Først stank det af døde mink - nu frygter naboer for forurenet jord

Døjer med lugt og støj

Gitte Heiredal fortæller, at de udover lugtgener også døjer med støj fra anlægget og trafikken til og fra.

Men Nordic Waste er trygge ved at kunne passe på miljøet ved Ølst.

- Der kan selvfølgelig komme noget jord ind, som vi skal rense, men det gør vi, som vores miljøgodkendelse siger, vi skal. Så der kommer ikke noget forurening, siger Kim Lange, salgschef i Nordic Waste og fortsætter:

- Undergrunden gør også, at forureningen - hvis der skulle være noget - ikke kan komme ned i undergrunden eller ned i grundvandet, fordi der er en ler-membran under hele området.

Salgschefen understreger, at anlæg som Nordic Wastes er det, som man har vedtaget at bruge for at rense forurenet jord i Danmark.