Hvad skal der blive af de nedlagte minkfarme? Østjysk ægtepar har svaret

Et samlingspunkt for folk fra byen

Torben Hansen mener, at den nedlagte minkfarm har et stort økonomisk potentiale.

- Potentialet i minkfarmen er, at få det meste af pladsen lejet ud til folk inde fra byen, der ikke har økonomien eller pladsen til at have deres egen have, siger han.

Gårdejeren håber i fremtiden på, at drivhusene kan blive et samlingspunkt for folk fra Randers og omegn.