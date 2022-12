Julie kan beholde vigtig medicin, men ved ikke hvor længe

I snart en måned har Julie Kvelland fra Randers befundet sig i et følelsesmæssigt vakuum, siden hun fik at vide, at hun skulle stoppe sin behandling med hormonet leptin.

Et vakuum, der har været altoverskyggende og umulig at afvige fra, fordi behandlingen, der på bare ni måneder har vist store fysiske og mentale fremskridt, placerede hende i en uoverskuelig og ukontrollerbar situation.

For hvordan skulle hun klare sig uden sin medicin? Det var et af de helt store dilemmaer for den 26-årige kvinde, da TV2 ØSTJYLLAND talte med hende tidligere i december.

- Behandlingen står lige for næsen af mig, men jeg kan ikke få den. Det føles meget uretfærdigt, sagde Julie Kvelland på daværende tidspunkt.

Men nu er tonen vendt og optimismen at spore. Onsdag fik Julie Kvelland nemlig besked om, at hun alligevel kan fortsætte sin behandling med det mæthedsfremmende hormon leptin.