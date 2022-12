Julies vilde forvandling: Medicin har været et mirakel - nu mister hun den

Sygdommen har sat en stopper for meget i Julie Kvellands 26-årige liv, og hun er i dag sygemeldt, fordi hun ikke kan holde til at arbejde. Det, der indtil nu har givet hende håb, bliver taget fra hende, når hun om tre uger skal trappe ud af leptin-behandlingen.

- Jeg føler mig ikke vigtig nok for det her samfund. Jeg ved, at det er rigtig mange penge, men jeg kan ikke forstå, at man hellere vil risikere, at miste en i samfundet, fordi min sygdom bliver livstruende, siger Julie Kvelland.