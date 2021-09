- Et vigtigt skridt: Østjysk virksomhed udvikler grønnere skibsmotor

Men for at motoren for alvor kan blive en succes, kræver det en stor produktion af metanol. Og til det skal der bruges brint og strøm i store mængder.

- Vi er ikke langt fra at kunne få det her til at ske. Vi kan se en markant omstilling af skibssektoren inden for de næste 5-20 år. Det skulle være muligt for virksomheden i Randers at få nogle af deres motorer ud at køre i den absolut nære fremtid, siger Lars Ottosen.

Jørk Rudolph er da også overbevist om, at metanol er vejen frem, når Danmark skal blive grønnere.