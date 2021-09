Kærlighed i skoven: Ser du en hjort så hold lidt afstand

Efteråret er nemlig lig med brunsttid, og hvor dyrene ellers gerne tager imod æbler og gulerødder fra mennesker, er det no go i brunsttiden, lyder det i en meddelelse fra Natur & Miljø i Aarhus.

I brunsten bliver hjortene nemlig, hvad man nok i menneskesprog kan kalde lettere pirrelige, og så er det bedst at holde sig på afstand. Ellers risikerer man at komme til skade.

Klam make-up

Desuden er hjortene heller ikke for lækre at komme tæt på, for lige så søde som de ser ud, lige så klam er deres efterårs-make-up, hvis man må sige det på fransk. Dyrene har det nemlig med at rulle sig i en god blanding af sæd, tis og mudder. Velbekomme.

Brunsttiden er ikke helt gået i gang endnu, men det er lige op over, fortæller Aarhus Kommunes leder af dyrehaven, biolog Niels Jørgen Friis.

- De er ikke så godt i gang endnu, hvis man kan sige det sådan, men dåhjortene kommer i brunst her i september og oktober, mens sikahjortene er i brunst lidt senere, i oktober og november, siger biologen.

Tre gode råd

Natur & Miljø har derfor tre gode råd til, hvordan man undgår konflikter med hjortene:



1) Lad helt være med at fodre dyrene. Kommunens dyrehavefolk sørger for, at dyrene får det foder, de har brug for.

2) Hold dig til stierne, når du går tur i dyrehaven i brunsttiden. Dyrene er vant til, at det er der, mennesker færdes.

3) Læg mærke til hjortenes signaler. Trækker de hovedet bagud eller bøjer det, stanger imod dig eller begynder at gå med meget stive ben, som om de forsøger at udstråle magt og styrke, er det med at holde afstand.