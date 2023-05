Erik har haft guldfisk i 40 år - men pludselig var alle 87 væk

Han er lige kommet hjem fra arbejde, og det er en rutine for ham at tjekke til sine mange guldfisk.

Erik Vestergaards dam er tre meter dyb, og der plejer normalt at svømme 87 guldfisk rundt. Men i øjeblikket er den tom for dyr.

Morten Vissing, der er zoolog ved Aqua i Silkeborg, tror heller ikke på, at et dyr har spist fiskene.

- Jeg tror ikke, at noget dyr kan spise så mange fisk. Måske en enkelt eller to, men ikke 87, siger Erik Vestergaard.

Her skriver flere i kommentarfeltet, at de mistænker en fiskehejre for at stå bag de forsvundne fisk.

Erik Vestergaard fortæller, at han har politianmeldt de forsvundne fisk, da han mistænker, at de er blevet stjålet.

- Det er for mange fisk for én fiskehejre. Og det skulle være første gang i historien, at en gruppe fiskehejrer er kommet og tømt en dam på den måde, siger zoologen.

Han tror heller ikke, at andre dyr ville kunne fjerne så mange fisk på én gang.

- Hvis det var oddere eller mink, ville de formentlig ikke tage dem alle sammen. Og så ville der ligge rester og fiskeskæl nær dammen, de ville ikke bare forsvinde ud i den blå luft, siger Morten Vissing og tilføjer:

- Tyveri er nærliggende. Jeg tror ikke, at noget dyr står bag.

Tvivler på genforening

Erik Vestergaard plejer at tjekke til sine guldfisk hver dag. Og det er derfor også et stort afsavn for ham, at de nu er væk.

- De betyder rigtig meget for mig. Det er som at have hund eller kat. Normalt er der også skole- eller børnehavebørn, som kommer forbi og kigger på dem, siger han.

Han har dog ikke store forventninger til, at fiskene vender tilbage til dammen i Randers.

- Jeg tvivler på det. Jeg tror ikke, at der kommer til at ske noget, siger han.

Selvom Erik Vestergaard næsten har haft guldfisk i 40 år, så er han ikke sikker på, at han vil skaffe sig nogle nye, hvis de gamle ikke dukker op igen.

- Det kan være, at jeg bliver nødt til at rive dammen ned, fortæller han nedslået.