Kathrine fik sit livs chok: - Pludselig lød der et kæmpe brag i bilen

Et kæmpe brag i kabinen og nogle sekunders total chok over, hvad der lige var sket dér midt på Ryhavevej i det vestlige Aarhus. Kathrine Jørgensen sad i sin bil på vej hjem fra arbejde og med tankerne på den hyggelige fest, hun sammen med sin familie skulle deltage i lige om et øjeblik henne i sfo'en. Braget kom fra noget, der pludselig ramte forruden på hendes bil, og hun er overbevist om, at det var en sten, der blev kastet.

quote Var det et skud? Det lød sådan. Det sagde smæld, så det sang i mine ører Kathrine Jørgensen

Ruden flækkede i et område på cirka 40 centimeter, men Katrine Jørgensen bevarede fatningen, så hun både fik tændt for havariblinket og blinkede ind til siden, mens hendes hjerte hamrede afsted og hænderne rystede. Det skete i torsdags ved 17.15-tiden. - Mit hjerte sprang et slag over, og jeg tænkte bare, at jeg ikke skulle køre galt eller over i den anden side af vejen, for der er ikke ret meget plads. Var det et skud? Det lød sådan. Det sagde smæld, så det sang i mine ører. Så kiggede jeg over i højre side af forruden, og jeg kunne se skaden i den, siger Kathrine Jørgensen til TV2 Østjylland. - Jeg er glad for, at jeg som 41-årig er så erfaren en bilist. Tænk, hvis jeg lige havde fået kørekort som 18-årig, og sådan noget her så sker. Det kunne være endt helt galt.

Redaktionel note Kathrine Jørgensen arbejder som journalist hos TV2 Østjylland. Østjyllands Politi har givet hende lov til at dele videoen, og TV2 Østjylland har sløret drengenes ansigter og kroppe på optagelserne.

Kathrine steg ikke ud af bilen, for det turde hun ikke. Så hun blev siddende bag rattet og kiggede rundt omkring bilen for at finde en forklaring. I bakspejlet så hun en person, der løb væk, og hun valgte at køre tilbage til det sted, hvor bilen blev ramt. Der lå ikke umiddelbart noget på vejen, og der var ingen personer.

Så kørte hun hjem, mens hænderne stadig rystede. Politiet har fået optagelserne Her stod familien klar i indkørslen og tog imod hende, for de havde det ene ben henne i sfo'en allerede. - Stemningen blev lidt en anden, da jeg fortalte, hvad der var sket. Der stod flere naboer på vejen samtidig, for de skulle til den samme fest, og alle var chokerede over at høre, hvad der lige var sket henne på Ryhavevej, siger Kathrine Jørgensen, som efter at have talt med sin mand ringede til politiet. Her fik hun at vide, at en patrulje med det samme ville køre ud i området og se, hvad de kunne finde frem til. På vejen ville de køre forbi Kathrines bopæl, for der er kamera i hendes bil, som måske havde fanget noget. Og bingo - i løbet af to minutter havde hendes mand fundet frem til det tidspunkt, da bilen bliver ramt. På optagelsen ser man tre unge personer stå og gemme sig i et buskads, hvorefter én af dem kaster noget, inden de stikker af, så Kathrine er sikker på, at det er gerningsmændene, der er blevet filmet. Videoen fik betjentene med sig på et usb-stik til brug i efterforskningen, og hos Østjyllands Politi bekræfter de at have modtaget anmeldelsen, men der er endnu ingen anholdte.

Her kan man se de tre personer, hvoraf den ene kastede en tung genstand på Kathrine Jørgensens bil. Det efterlod en skade på 40 centimeter i diameter. Foto: Privatfoto

- Jeg er stadig lidt i chok, for det er så ubehageligt at tænke på, hvad der kunne være sket. Jeg ved godt, at man aldrig skal sige "hvad nu hvis dit og dat", men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis mine børn havde været med i bilen, eller hvis ruden var gået i stykker, og jeg var blevet ramt af den genstand, de kastede, siger Kathrine Jørgensen. Samtidig føler hun sig heldig over, at der netop ikke skete mere. Det kommer til at koste cirka 25.000 kroner at få skiftet forruden og fixet skader i lakken, og parrets selvrisiko er på 5000, men selv om det er ærgerligt med sådan en ekstra udgift, er det ikke det, der fylder mest hos hende.

Det skaber et dårligt ry i området Hun er heller ikke opsat på nødvendigvis at få straffet gerningsmændene. Det er mere det rygte, sådan en hændelse fører med sig i en bydel, hun er træt af. - Jeg synes jo, vi bor et dejligt sted, hvor der sjældent sker noget. Når nogle unge drenge så vælger at gøre sådan noget her, er det med til at skabe en masse utryghed for os, der bor her, og der bliver talt om det. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at køre den vej igen i meget lang tid, for jeg kan ikke lade være med at frygte, at der sker noget tilsvarende, siger Katrine Jørgensen. Hun sammenligner det med episoderne for nogle år siden, da der blev kastet sten fra motorvejsbroer, og en tysk kvinde omkom efter at være blevet ramt af en betonflise på den fynske motorvej. Det fik nok mange til at kaste lange blikke op over bropillerne, inden de passerede under en motorvejsbro i tiden efter.

quote Jeg ved godt, at det sikkert ikke sker, men følelsen sidder bare i mig Kathrine Jørgensen

- Det er faktisk det værste ved alt det her, at det har de her konsekvenser for mig. At deres ugerning betyder, at jeg nu skal føle mig utryg, hver gang jeg kører forbi et lignende sted, hvor nogen kan stå og gemme sig bag en busk. Jeg ved godt, at det sikkert ikke sker, men følelsen sidder bare i mig.

Der er først tid på værkstedet til at få skiftet forruden i familien Jørgensens bil sidst i juni. Den sorte ramme, som glasset sidder i, skal også skiftes. Foto: Privatfoto