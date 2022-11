Dieseltyve på spil i Randers

Tirsdag aften blev to mænd på 26 år og 33 år taget på fersk gerning.

De var nemlig i gang med at tappe diesel fra en gummiged, der holdt på Møllevangsvej i Randers SV.

Det var en vaks borger, der kontaktede politiet, da han så mændene på stedet, og en patrulje var kort efter fremme.

Her kunne betjentene se, at der var sat en haveslange i tanken på gummigeden, og at dieselen blev ført via slangen over i tanken på en personbil.

Her befandt de to mænd sig, og de blev begge anholdt og sigtet for tyveri af diesel, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.