Rumænske mænd nuppet med diesel

Bilen blev bragt til standsning, og betjentene kunne konstatere, at der var god grund til, at borgeren havde været mistænksom over bilens tilstedeværelse.

I bilen stod flere dunke med i alt 70 liter diesel, og ved siden af lå en haveslange og pumpeudstyr.

Det førte til, at de fire mænd blev anholdt, sigtet for tyveri af brændstoffet. Det er endnu uklart, hvor dieselen er stjålet fra, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.