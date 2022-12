Brødrene hedder Jannick og Joachim – men han fik et helt andet slags navn

Kalder ham alt muligt

Reaktionerne er mange, når randrusianeren fortæller, hvad han hedder.

- Nogen lader som om, at de har hørt det, og så kalder de mig John, Jack eller noget helt tredje. Andre vil høre historien bag.

På Facebook har han researchet sig frem til, at en del i Indien hedder Jotin som ham, men ellers vrimler det ikke med Jotin'er.

Og han er i hvert fald den eneste i Danmark med navnet.

For et par år siden var Jotin med i et radioprogram på P3, hvor lytterne skulle ringe ind med særprægede navne, der afveg fra resten af familien: