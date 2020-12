22-årig sigtet for julenatsovergreb mod sin eks

Ifølge sigtelsen skulle manden ved overgrebet har slået kvinden i ansigtet og taget fat om hendes hals. Derefter har han truet hende for at forhindre hende i at gå til politiet.

Den type trusler kaldes i straffeloven for vidnetrusler, da hun som offer for en forbrydelse er at betragte som et vidne. Vidnetrusler straffes hårdere, end trusler gør i almindelighed.

Grundlovsforhøret indledes onsdag klokken 13 ved Retten i Randers.