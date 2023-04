19-årig mand død efter arbejdsulykke

En mand er død i forbindelse med en arbejdsulykke på en landejendom på Kirkevej i Bjerregrav ved Randers.

Det oplyser vagtchef Bo Christensen fra Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

- Jeg kan ikke gå i detaljer omkring ulykken, men vedkommende er kommet i klemme under en maskine, og han er desværre død. De pårørende er underrettet, og nu skal vi holde ligsyn og afvente nærmere undersøgelser, ligesom Arbejdstilsynet er tilkaldt, siger Bo Christensen.

Meldingen om ulykken kom ind via 1-1-2 klokken 8.37.

Opdateret klokken 15.44: Politiet oplyser nu, at der er tale om en 19-årig mand med adresse på stedet. Ulykken fandt sted i et hobbyværksted, hvor manden ifølge politiet forsøgte at flytte på en flere hundrede kilo tung søjleboremaskine, der så er væltet ned over ham.