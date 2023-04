Lånebil kørte i grøften

Men han fortæller, at der ikke er nogen alvorligt tilskadekomne.

Operationschefen for Østjyllands Brandvæsen, Sune Andersen, kan ikke sige, hvordan uheldet skete.

GreenMobility er en delebilstjeneste, hvor man låner en bil via en app. Det endte dog uheldigt, da lånerne kom til at køre bilen i grøften på Moesgård Allé.

- Vi har bestilt en ambulance til den ene person i bilen. Men det er ikke alvorligt, siger operationschefen.

Han nævner også, at brandvæsnet i første omgang troede, at uheldet var mere alvorligt.

- Vi havde fået en melding om, at der kom røg fra bilen, men det viste sig at være støv, som kan opstå, når airbaggen udløser sig, siger Sune Andersen.

Operationschefen ved ikke, om bilen er blevet fjernet endnu. Men han nævner, at det er GreenMobility, der har ansvaret for, at det bliver gjort.