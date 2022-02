15-årige Nanna kører 110 kilometer i timen på en kælk

- Jeg er 15 år, og der følger jo også en 9. klasse med, som jeg også skal passe, samtidig med at jeg også skal lave det her Skeleton. Det er ikke det nemmeste, vil jeg sige. Der er nogle uger, hvor man simpelthen ikke er i skole, for der er man i udlandet på is, siger Nanna Vestergård Johansen.



En farlig sport

Skeleton er en kælkesport, hvor du ligger på maven, og kører med hovedet forrest, og det er ikke helt ufarligt.

- Man kan sige, at når man er her i nybegynderperioden, så rammer man de her bander, der er ude på siden. Der er nogle albuer, der har været ude af funktion i nogle dage, og nogle lår, der har været kulsorte, fordi de blåmærker ligesom har udviklet sig, siger Nanna Vestergård Johansen.