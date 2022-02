OL-stjerne hyldet af hjembyen

- Jeg er fuld af taknemlighed og kan kun kigge på listen over atleter (i Sportens Hall of Fame, red.) og med en smule ærefrygt erkende, at jeg faktisk hører til blandt dem. Det, synes jeg, er lidt vildt, siger Sara Slott.

Som 15-årig sagde du, at det skulle være lysten, der skulle drive værket. Har det været det?

- Ja, det har det været i det store hele. Selvfølgelig er man ikke altid supermotiveret. For mit vedkommende har der været rigtig, rigtig mange stolpe ud, men det lærer man på en eller anden mærkelig måde også at holde af. Det er en del af processen, man bare er nødt til at acceptere som eliteudøver.

- Der er rigtig mange sure perioder, og det skal man være villig til at gå ind i. Men når jeg ser tilbage, så har det i store træk været lysten. Og jeg ville gøre det igen, siger Sara Slott.