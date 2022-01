Sara Slott optages i Sportens Hall of Fame

Karrieren toppede, da Slott Petersen ved OL i 2016 tog sølv i Rio de Janeiro. Derudover vandt hun i 2016 EM-guld.

I en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) siger Sara Slott Petersen, at hun ser udnævnelsen til Sportens Hall of Fame som en anerkendelse af hendes måde at gøre tingene på.

- Jeg havde ikke turdet håbe på at få sådan en stor hæder og anerkendelse. Jeg troede, at Sportens Hall of Fame var helt uden for rækkevidde, for jeg dyrkede en idrætsdisciplin, hvor det ikke var muligt at skovle en masse medaljer ind, siger hun.